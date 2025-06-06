26 тыс жителей Подольска проголосовали за благоустройство «Славянского бульвара»

«Славянский бульвар» в Подольске набрал почти 26 тыс. голосов и лидирует в голосовании на портале «Госуслуги» по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

От округа в голосовании принимают участие пять объектов. Финансирование получит только один. Подольчане активно принимают участие, к 5 июня проголосовало 31 771 человек.

Славянский бульвар в мкр. Силикатная-2 на улице Тепличная набрал 25 724 голоса.

На втором месте с 2 910 голосами бульвар 65-летия Победы в границах улиц Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики. На третьем месте с 1 168 голосами сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 году в микрорайоне Зеленовский на Соборной площади.

На четвертом месте с 1009 голосами территория на пересечении улиц Ульяновых и Мраморная, 2, в микрорайоне Парковый. На пятом месте с 960 голосами — сквер имени А. А. Долгого в микрорайоне Ивановский.

Голосование продлится до 12 июня. Отдать свой голос может каждый подольчанин старше 14 лет. Голосование доступно на сайте по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.