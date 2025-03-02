26-летняя красотка из Подмосковья поборется за звание «Авиа Мисс 2025»

Двадцатишестилетняя уроженка небольшого подмосковного города Щёлково-4 Ирина Долинина готовится к участию в конкурсе «Авиа Мисс 2025». Ее главная цель — стать женщиной-космонавтом, сообщает MSK1.ru .

Девушка вышла в полуфинал ежегодного конкурса «Топ стюардесс». Проект стал открыт для всех представительниц авиационной сферы.

Дедушка Долининой является военным и бортинженер на Ан-12, поэтому любовь к авиации у нее в крови. Ирина шутит, что ей подходит пословица «где родился, там и пригодился».

«С детства моей колыбельной перед сном были шум двигателей и стрекотание винтов», — отметила Долинина.

В 2020 году Долинина стала первой в мире девушкой-пилотом вертолета «Ансат». Сейчас она командир экипажа службы санитарной авиации и работала в разных регионах страны.

В Бейруте ранее завершился конкурс красоты «Мисс Европа 2025», первое место заняла россиянка Юлия Павликова. Что представляет из себя этот конкурс и чем замечательна российская красавица, читайте в материале РИАМО.