Мисс Европа 2025: как россиянка из Крыма стала королевой красоты

В Бейруте завершился конкурс красоты «Мисс Европа 2025», первое место заняла россиянка Юлия Павликова. В материале РИАМО рассказываем о том, что представляет из себя этот конкурс и чем замечательна российская красавица.

Что представляет из себя конкурс «Мисс Европа»

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«Мисс Европа» входит в число международных конкурсов «Большой четверки»: в списке также «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернешнл» и «Мисс Вселенная».

Конкурс был учрежден в 1927 году как разовое мероприятие, целью которого был выбор самой красивой актрисы на роль в фильме популярного в то время режиссера студии Paramount Фридриха Вильгельма Мурнау. Однако «одноразовое» шоу привлекло внимание публики, поэтому его решили продолжить и в последующие годы – уже без привязки к киноиндустрии.

Несколько раз история конкурса прерывалась на несколько лет (в частности, на период Второй мировой войны), но затем он снова возобновлялся. Самый большой перерыв пришелся на период с 2007 по 2015 год, когда возникли разногласия между организаторами. С 2016 года конкурс «Мисс Европа» вновь проводится каждый год.

Победы России в конкурсе «Мисс Европа»

Фото - © Татьяна Маслова — Мисс Россия и Мисс Европа 1933/Wikipedia.org

В первый раз россиянка выиграла конкурс «Мисс Европа» в 1933 году – победительницей стала двадцатилетняя белоэмигрантка Татьяна Маслова. Затем были победы в 1999 и 2002 годах. В 2018 году впервые за все время проведения конкурса первое место разделили две девушки – представительницы России и Украины.

В последние годы титул «Мисс Россия» достается нашим соотечественницам уже в третий раз подряд.

В 2024 году победительницей конкурса стала уроженка Татарстана Роза Гадиева, в 2023-м – жительница Краснодара Дарья Решта.

«Конкурс „Мисс Европа” является не просто конкурсом красоты, а международной платформой. Она дает возможность всем нам пропагандировать дружбу между странами, фокусироваться на туризме и образовании. Самое главное – показывать будущему поколению, как важно дружить, поддерживать друг друга и быть вместе», – сказала Юлия на финальном интервью после подведения итогов конкурса 2025 года.

Что известно о «Мисс Европа 2025» Юлии Павликовой

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«Мисс Европа 2025» Юлия Павликова родилась и выросла в Керчи. Фэшн-бизнесом она увлеклась еще в старших классах школы и впервые стала позировать для модных каталогов в 17 лет. На выпускном вечере Юля получила медаль «Фотомодель школы».

Впрочем, посвящать себя модельной карьере девушка не собиралась и после окончания школы решила связать свою жизнь с госслужбой: подала документы в государственный университет МВД. Однако поступить не смогла, так как после вступительных экзаменов не прошла медкомиссию.

Высшее образование Юлия в итоге получила в Симферопольском университете экономики и управления – по специальности «экономика и управление персоналом». И все же любовь к глянцу преодолеть не удалось: во время учебы и после окончания вуза Юлия продолжала сотрудничать с модельными агентствами, блистала на подиумах в Милане, Париже и Китае, представляя коллекции Gucci и Prada.

Юлия много раз участвовала в международных конкурсах красоты. Осенью 2021 года девушку уже на финальном отборе отстранили от участия в конкурсе «Мисс Земля» из-за крымской прописки. В последующие годы она смогла стать финалисткой конкурсов «Мисс Гранд Интернешнл» (2022) и «Мисс Вселенная» (2023). Кроме того, в 2022 году Юлия представляла Россию на мировом конкурсе «Мисс Туризм Мира» во Вьетнаме и заняла третье место среди участниц из 60 стран.

В 2025 году Юлия Павликова вошла в реестр рекордов России по количеству побед на международных и мировых смотрах красоты. В родном Крыму Юлия открыла собственную модельную школу, также она неоднократно проводила местные конкурсы красоты для юных девушек. Сейчас «Мисс Европа 2025» живет в подмосковных Химках.