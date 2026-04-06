258 общественных территорий благоустроили в Подмосковье по нацпроекту за 7 лет

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Подмосковье за 7 лет (2019-2025) благоустроено 258 общественных территорий (скверы, пешеходные зоны), более 70 парков, 43 парка в лесу и 69 активных зон в парках культуры и отдыха, сообщил зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что были проанализированы эффекты проведенных работ в парках в Ивантеевке, Подольске, Люберцах, Пушкине, Лобне, Коломне, где есть значимое количество посещений (более 1 млн посещений, а в Пушкине — свыше 2 млн).

«Это безусловно показывает то, что наши территории пользуются большим спросом», — сказал Михаил Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он пояснил, что в парках для подсчета посетителей используют спецсчетчики, а на общественных территориях — это проходящие жители, которые используют центральные зоны и площади для прохода. Также важно, что при этом жители видят обновления.

Хайкин подчеркнул, что были благоустроены общественные зоны на местах пустырей в округах, там появились бульвары, скверы и площади для прогулок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа по приведению в достойный вид скверов, парков и памятников важна для региона. Значимый показатель — когда жители с удовольствием посещают благоустроенные места.

«В своей региональной программе мы делаем парки в лесах, мы реконструируем центральные скверы и мемориалы, все это — важная работа», — сказал Воробьев.

