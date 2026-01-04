25-градусные морозы ударят в Москве на будущей неделе

«Если в понедельник в Москве на максимальных термометрах будет не ниже минус 2 — минус 5, то к Рождеству на фоне снегопада подморозит до минус 4 — минус 7, а к выходным ударят первые 20-градусные морозы», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что морозы начнутся, когда в регион придет малооблачный скандинавский антициклон. Тогда ночные температуры прогнозируются минус 17 — минус 22 градуса, местами они могут опускаться до минус 25. Такие показатели на 8-10 градусов ниже климатической нормы.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что погода на Рождество будет морозной и снежной в Москве. В рождественскую ночь столбики термометров опустятся до минус 10 градусов.

