Леус: погода в Рождество будет морозной и снежной в Москве

Влияние удаленного циклона, вращающегося над Балтикой, вызвало 3 января повышение температуры, как и прогнозировалось. В Москве, на фоне незначительного снегопада, температура приблизилась к отметке в минус 2 градуса, но к Рождеству в городе снова похолодает, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, в ближайшую ночь в Москве и его окрестностях сохранится температура в диапазоне от минус 2 до минус 4 градусов с небольшим локальным снегом. В воскресенье регион останется под воздействием теплого сектора циклона, местами пройдет небольшой снег, а температура воздуха составит до минус 3 градусов, что на несколько градусов выше обычной для этого времени года. Это станет пиком текущего потепления.

В начале следующей недели Москва окажется в тыловой части циклона, центр которого будет находиться над Верхневолжьем. В этих условиях атмосферное давление восстановится до нормальных значений, местами пройдет небольшой снег, а температура начнет снижаться — днем ожидается до минус 5 градусов.

Во вторник столичный регион ощутит влияние периферии антициклона. Сохранится значительная облачность, но существенных осадков не ожидается. Температура продолжит немного снижаться и днем составит от минус 6 до минус 8 градусов, что уже несколько ниже средних многолетних показателей.

На Рождество погода в столице будет формироваться под воздействием северной периферии активного южного циклона. Это приведет к возобновлению снегопадов, а температура останется немного ниже климатической нормы — в рождественскую ночь столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, а днем ожидается от минус 5 до минус 7 градусов. Ожидаемая высота снежного покрова составит 23-26 см.

Дальнейшее развитие синоптической ситуации пока не имеет четкой определенности и будет зависеть от траектории движения циклона с юга, отметил Леус. В случае его смещения к северу, 8–9 января в столице ожидаются умеренные морозы в пределах минус 5-8 градусов и сильные снегопады, способные увеличить снежный покров на 5-10 см. Если же циклон сместится южнее, то снег будет менее интенсивным, но морозы усилятся, и даже днем температура не поднимется выше минус 11-14 градусов. При этом разница в траектории циклона может составлять не более 100 км.

