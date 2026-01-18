25-градусные морозы накрыли Подмосковье ночью
Подмосковье оказалось во власти сильных морозов минувшей ночью. Там столбики термометров опускались до минус 25 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В ночь на 18 января в Московской области холоднее всего было на юге. Так, в Серебряных Прудах минимальная температура составила минус 26,2 градуса, в Зарайске — минус 25,9 градуса, в Луховицах — минус 23,9 градуса.
В Черустях столбики термометров опускались до минус 23,1 градуса, в Михайловском — до минус 23 градусов, в Мелихове — до минус 22,8 градуса, в Серпухове — до минус 22,4 градуса, в Коломне — до минус 22,3 градуса, в Воскресенске — до минус 21,6 градуса.
В Москве на опорной метеостанции ВДНХ минимальная температура опускалась до минус 12,8 градуса, на Балчуге — до минус 10,8 градуса, в Строгине — до минус 13,2 градуса, в Бутове — до минус 19 градусов. При этом январская норма — минус 12,3 градуса.
По словам синоптика, температура будет понижаться до 08:45.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе в воскресенье днем будет до минус 11 — минус 9 градусов. Осадков не ожидается.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.