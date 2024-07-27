240 жителей Подмосковья принимают участие в фестивале «Таврида.Арт» в Крыму

В стартовавшем в бухте Капсель фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.Арт» участвуют 240 представителей молодежи из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе назвала «Тавриду.АРТ» крупнейшей площадкой страны для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. Лейтмотив всех активностей фестиваля — семейные ценности, идеалы домашнего очага, культурные особенности и традиции гостеприимства разных уголков РФ.

«В первый день также для гостей открылся наш стенд Подмосковья. Традиционно постарались подготовить насыщенную и интересную программу. В течение 3 дней ребята со всей страны могут позаниматься у нас утром йогой, поучаствовать в викторинах и получить приятные призы, принять участие в творческих мастер-классах, узнать все о тактической медицине, показать себя в рамках открытого микрофона. Каждый точно найдет что-то для себя» — отметила Швелидзе.

Она пожелала молодым ребятам взять от этой поездки все — узнать много нового в разных творческих направлениях, познакомиться с интересными людьми, профи своего дела, наполниться правильными смыслами и просто отдохнуть в кругу единомышленников.

На фестивале уже состоялось торжественное открытие «АРТ-ЭКСПО» — выставки, где Подмосковье наряду с другими регионами страны представило свои культурные и гастрономические достижения. Гостям стенда Московской области рассказали про зарайскую коврижку, которая по праву считается одной из визитных карточек региона.

Мастер-класс инструкторов Учебного центра тактической медицины Артема Катулина «Первая помощь себе и близким» в первый день фестиваля стал одним из самых популярных событий. Центр обучает военнослужащих, в том числе участников СВО, важным навыкам оказания медпомощи в экстремальных условиях.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На стенде Подмосковья провели мастер-класс по росписи брошек-матрешек, которые гости забрали с собой на память о фестивале и Московской области. Кроме того, в рамках открытого микрофона — традиционной активности на стенде Подмосковья — ребята из разных уголков России читают стихи, поют, играют на гитаре, танцуют. Так, в состав делегации Московской области вошел Иван Акулов, актер иммерсивного театра, режиссер, педагог из Сергиева Посада.

«Территория фестиваля увеличилась раза в два, стало еще больше интересных площадок, арт-объектов, пространств для творчества и отдыха. Я здесь уже в 6-й раз, но каждый раз поражаюсь масштабу — „Таврида“ обновляется, развивается, планка повышается. Здесь невероятная, не похожая ни на что атмосфера теплого Крыма, творчества, товарищества, энергии молодости. И, конечно, самое главное — это люди, особое комьюнити понятных и близких друг другу людей. Идешь по территории, а навстречу обязательно кто-то знакомый улыбается, это очень ценно!» — рассказал Акулов.

Фестиваль «Таврида.АРТ» — самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.