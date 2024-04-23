23 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

23 апреля отмечают Всемирный день книг и авторского права. Также в этот день празднуют Всемирный день настольного тенниса.

Всемирный день книг и авторского права

23 апреля - особый день для мировой литературы. В этот день скончались известные авторы Мигель де Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега, а также другие писатели. Помимо этого, в этот день умер Уильям Шекспир, а по некоторым данным, он и родился в этот день.

В 1995 году генеральная конференция ЮНЕСКО в 1995 году учредила Всемирный день книг и авторского права. Теперь его празднуют в 100 государствах мира. Традиционно на праздник организуют выставки книг и проводят ярмарки. Еще гостей приглашают на публичные чтения классики и культурные мероприятия.

Книга соединяет разные цивилизации во времени и пространстве. Благодаря ей можно побывать в любом мире и почувствовать себя героем произведения.

Всемирный день настольного тенниса

Впервые праздник отметили в 2015 году, он сразу обрел популярность у разных народов. День учредили по инициативе Международной федерации настольного тенниса для популяризации и распространения вида спорта.

Первой датой праздника стало 6 апреля, ее приурочили к Международному дню спорта. Позже праздник перенесли на 23 апреля в честь дня рождения известного британского теннисиста, организатора первого чемпионата мира по настольному теннису (1926 год), основателя и первого президента Международной федерации Айвора Монтегю.

Настольный теннис часто называют пинг-понгом. С 1988 года вид спорта является олимпийским. В основу игры лежит перекидывание специального мяча ракетками на игровом столе с сеткой по правилам.

День английского языка

В 2010 году ООН впервые отметила этот день. Праздник направлен на укрепление традиций многоязычия мира. Всего у ООН 6 официальных языков. У каждого из них есть свой праздник.

Дату Дня английского языка учредили из-за дня рождения писателя Уильяма Шекспира. Поэт написал 5 поэм, 10 хроник, 11 трагедий, 17 комедий и 154 сонета на английском языке

Английский считается «мировым языком» — на нем разговаривает более 1 млрд человек в нескольких десятках стран мира.

Именины

В этот день именины празднуют Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор и Яков.