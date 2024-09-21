21 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается Международный день мира и Всемирный день донора костного мозга. С профессиональным праздником поздравляют хирургов, а еще можно сделать стакан свежевыжатого сока в честь дня этого напитка. Кроме того, православные отмечают один из важнейших праздников — Рождество пресвятой Богородицы.

Международный день мира

Этот день Генассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне. 21 сентября ежегодно отмечается как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

Данный праздник, появившийся в 1981 году, охватывает миллионы людей, многие страны и регионы, где силами общественных и молодежных организаций проводятся акции и мероприятия. Этот день призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-то ради него.

Всемирный день русского единения

Отмечается с 2010 года. Этот день установлен для сохранения этнокультурной самобытности русского народа, позитивной национальной самоидентификации, объединения русских, всего русского мира, взаимодействия между русским сообществом и РФ. Символом этого дня является березка.

Идея данного праздника была презентована 25 ноября 2009 года председателем РОСС и председателем Международного инициативного комитета Александром Ивановым на II Международном молодежном форуме в Санкт-Петербурге.

Международный день хирурга

Отмечается в третью субботу сентября. Этот профессиональный праздник не установлен официально, но с каждым годом приобретает все большую известность.

Хирургия — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного метода, подразумевающего разъединение и соединение тканей в ходе операции.

Данное направление медицины известно человечеству с древних времен, а лечение острых и хронических заболеваний хирургическим способом люди применяли еще в период неолита.

Всемирный день донора костного мозга

Также отмечается в третью субботу сентября с 2015 года. Он напоминает о важности проблем, которые можно решить благодаря наличию единого регистра доноров костного мозга, то есть базы данных людей, которые готовы при необходимости и совпадении генотипа стать донорами для пациента, нуждающегося в трансплантации.

Пересадка костного мозга или стволовых клеток для многих онкопациентов, а также больных с гематологическими или иными тяжелыми заболеваниями часто бывает последним шансом на выздоровление. Фактор совместимости при этом очень невысок. Так, для нуждающегося в пересадке выпадает один шанс из 10 тыс., когда генотип совместимости может совпасть и быть найден.

День сока в России

И этот день выпадает на третью субботу сентября. Его цель — популяризация сока как полезного и вкусного напитка и важной составляющей ежедневного рациона человека. Символ праздника — экзотический плод, разделенный на три равные части, которые иллюстрируют разнообразие всех соков мира.

По мнению специалистов по правильному питанию, для современного человека соки являются одним из самых доступных способов получения витаминов, макро– и микроэлементов, органических веществ. Их нужно включать в рацион питания, особенно в осенне-зимний период, когда организм больше всего нуждается в поддержке. К тому же они легки в употреблении и быстро усваиваются.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера

Этот день был учрежден в 1994 году по инициативе организаций, которые занимаются изучением этой болезни и поисками способов замедлить ее развитие. С 2012 года весь сентябрь традиционно посвящается распространению информации о заболевании.

До сих пор не найдено средство для борьбы с болезнью Альцгеймера. С помощью медицины возможно отчасти уменьшить проявление симптомов.

Болезнь Альцгеймера — нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1906 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя стадия.

День нулевой эмиссии

Это экологическая дата, которая посвящена проблемам окружающей среды. Идея этого праздника родилась в Канаде в 1980 годах через сокращение выбросов в атмосферу продуктов горения. День нулевой эмиссии не имеет официального статуса, но отмечается во многих странах.

Ежегодное проведение этого дня поддерживают экологические организации, многие учебные заведения. Они размещают информацию о вреде продуктов горения у себя на сайтах.

Помимо призыва к мораторию на сжигание нефти, газа и угля, активисты предлагают всем минимизировать использование электроэнергии, вырабатываемой за счет сжигания углеводородов.

День победы русских полков в Куликовской битве

21 сентября отмечается День воинской славы России — День победы русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.

16 сентября 1380 года около места впадения реки Непрядвы в Дон состоялась ожесточенная битва. Князь и сам сражался в первых рядах войск. Враг не выдержал удара и стал отходить, а затем пустился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено.

Битва на Куликовом поле сильно подорвала военное могущество Золотой Орды, а также ускорила ее распад.

Даты Дня воинской славы России и самой битвы различаются, так как это издержки перевода дат со старого стиля на новый. При назначении даты не было учтено правило: при переводе дат XIV века к старому стилю прибавляется 8 дней, а прибавили по правилам РПЦ — 13 дней.

Рождество пресвятой Богородицы

Это важный церковный праздник, в православии он относится к числу двунадесятых и отмечается 21 сентября. Он установлен церковью в IV веке.

В галилейском городе Назарете жила престарелая супружеская пара Иоаким и Анна. Оба супруга были праведны и благочестивы, но долгое время бездетны. Однажды Иоаким в большой праздник принес в Иерусалимский храм дары Господу, но священник не захотел принять их от бездетных, так как дети считались благословением Божиим.

Иоаким, скорбя и плача, ушел в пустыню, а Анна пошла в сад, села под лавровым деревом. Она заметила гнездо, в котором пищали маленькие птенцы. «Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости», — подумала Анна.

Внезапно ей явился ангел с вестью, что у нее будет дочь Мария. Также ангел явился в пустыне и Иоакиму. Через 9 месяцев у супругов родилась девочка. А от пресвятой их дочери, девы Марии родился Иисус Христос.

Именины

Именины в этот день отмечают Георгий, Иван и Мария.