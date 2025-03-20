2,1 млн раз обратились за помощью в систему-112 Подмосковья с начала года

В Московской области жители и гости региона часто обращаются за помощью в экстренные службы, такие как скорая помощь, полиция и пожарная охрана. В текущем году было зарегистрировано более 283 тыс. вызовов справочного характера, касающихся вопросов скорой помощи, ГИБДД, ЖКХ и других. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Основным способом связи с операторами службы 112 остаются телефонные звонки, которых поступило свыше 2,1 млн, включая бессимочные вызовы. Также жители Московской области активно используют СМС-сообщения, отправив около 1 тысячи сообщений в 2025 году.

Наряду с традиционными методами связи более 1,7 тыс. человек обратились за помощью через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Чтобы упростить обращение для тех, кто не может позвонить или предпочитает текстовое общение, в Систему-112 Подмосковья был интегрирован чат-бот в Telegram. Новый функционал позволяет операторам видеть диалог с заявителем сразу после первого сообщения и подключаться к чату в любое время. Система «вопрос-ответ» обеспечивает быструю передачу информации и оперативное направление необходимых служб к заявителю.

Кроме того, система-112 Московской области стала первой в России, которая внедрила в свою работу мобильное приложение «112 МО». Приложение позволяет вызывать помощь одним касанием, отслеживать передвижение бригад скорой помощи и службы газа на интерактивной карте, а также получать уведомления о статусе реагирования экстренной службы через СМС.

Система-112 Московской области призвана оказывать помощь жителям и гостям региона в экстренных ситуациях, таких как пожар, ДТП, утечка газа и других неотложных случаях. Вы можете обращать за помощью по номеру «112».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.