20 регионов утвердили организацию обращения с отходами онлайн

В 2025 году 20 регионов утвердили территориальные схемы обращения с отходами онлайн в системе учета отходов ФГИС УТКО, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

Новый функционал, разработанный в рамках Постановления Правительства РФ № 775, позволит сократить затраты региональных бюджетов на корректировку терсхем. Об этом сообщил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев в ходе еженедельного штаба по организации обращения с отходами.

Загрузка и ведение терсхем во ФГИС УТКО позволяет оптимизировать и сократить издержки на транспортирование отходов, а также прогнозировать создание новых объектов в зависимости от дефицита мощностей и оптимальных потоков ТКО, высчитывать тарифы.

На сегодня уже 20 регионов утвердили терсхемы. Это Астраханская, Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Калининградская, Сахалинская, Челябинская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Тамбовская, Саратовская области, а также Ненецкий автономный округ, Хакасия, Карачаево-Черкессия, Пермский край, Санкт-Петербург, Республика Алтай и Подмосковье.

Еще в 37 регионах разработаны проекты терсхем. Местные власти провели по ним общественные обсуждения, но получили отрицательные заключения экспертизы РЭО. Теперь устраняют полученные замечания.

Наиболее сложная ситуация в 27 регионах, где терсхемы не разработаны вовсе. Особенно сложная ситуация в десяти регионах, имеющих дефицит объектов размещения отходов. Это Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский края, Брянская, Ленинградская и Тверская области, Республики Ингушетия, Тыва и Северная Осетия. На заседании штаба ТКО замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев призвал коллег ускориться.

«До конца марта ждем проведенных конкурсов на разработку территориальных схем, и до первого июня — выхода на общественные обсуждения. Первого августа, в соответствии с требованиями 775-го постановления, территориальные схемы должны быть утверждены», — сказал Денис Буцаев.

Территориальная схема по обращению с отходами производства — важнейший документ, регулирующий отрасль обращения с отходами. Она включает различные карты, схемы, чертежи, планы и другие материалы. В том числе в них содержится информация о раздельном сборе, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов, образующихся на территории того или иного региона.