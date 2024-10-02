2 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

С профессиональным праздником сегодня поздравляют социальных педагогов и метростроителей. В этот день Москва впервые увидела полет воздушного шара, а также родился известный диктор Юрий Левитан.

Международный день социального педагога

Это профессиональный праздник специалистов, которые работают с «трудными» подростками. В первый раз этот праздник отметили в 2009 году после Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене. Идею отмечать данный праздник поддержали представители 44 стран.

Главный принцип социального педагога — воспитание в контексте социализации. Специалисты воспитывают детей в гармонии с внешней средой и другими людьми. Социальные педагоги прививают детям ценности, учат решать конфликты.

Международный день ненасилия

В день рождения Махатмы Ганди, 2 октября, отмечается Международный день ненасилия. Ганди был основоположником стратегии и философии ненасилия.

Этот день направлен на то, чтобы пропагандировать ненасилие с помощью общественно-разъяснительной и просветительской работы. Одна из целей — желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.

Принцип ненасилия отвергает применение физического насилия для достижения политических или социальных изменений. Такая форма была принята многими во всем мире во время их борьбы за социальную справедливость.

День метростроителя в России

Он установлен указом президента РФ № 23 от 23 января 2023 года. Праздник появился в знак уважения ко многим поколениям создателей метрополитена.

Дата приурочена к историческому событию — 2 октября 1931 года Совнарком СССР принял решение о начале строительства метро в Москве.

Управлением московских городских железных дорог был разработан проект сети метро из четырех диаметральных и одной кольцевой линий. 2 октября 1931 года Совнарком СССР утвердил положение о «Метрострое». Первая шахта заложена в ноябре 1931 года на опытном участке на Русаковской улице, она располагалась от будущей станции «Красносельская» Сокольнической ветки.

15 мая 1935 года провели торжественное открытие первой линии подземки, началось регулярное движение поездов.

День среднего профессионального образования в России

2 октября отмечается еще один праздник, связанный с образованием, — День среднего профессионального образования. Указ об учреждении праздника подписал президент РФ Владимир Путин 25 июля.

Праздник был установлен для популяризации и развития среднего профессионального образования.

Среднее профобразование можно получить уже после 9 классов школы. В рамках обучения готовят служащих, рабочих, специалистов среднего звена. Они учатся в техникумах, колледжах и других образовательных заведениях.

Трофим и Зосима

В этот день отмечают праздник двух святых мучеников — Зосимы Пустынника и Трофима. Также на Руси празднуют торжество пчельников — Пчелиную девятину. В течение девяти дней с Зосимы важно было подготовить ульи к холодам. В это время по утрам обязательно ели мед, запивая его теплой водой. «Улья в погреб ставь, праздник меда правь», — приговаривали пчельники.

Существовало поверье, что если в этот день пристально посмотреть в глаза избраннику, то он непременно ответит на чувства. «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним», — говорили тогда.

В этот день следят за направлением ветра. Если он дует с юга, в следующем году будет хороший урожай озимого хлеба.

Москва впервые увидела полет воздушного шара

В этот день в 1803 году Москва впервые увидела полет воздушного шара (монгольфьера), который пилотировал экс-инспектор французской революционной армии Андре-Жак Гарнерен, совершивший в 1797 году первый в мире прыжок с парашютом.

Он поднялся в небо в 17:25 и спустя час, пролетев порядка 30 км, опустился в усадьбе Остафьево, в имении князей Вяземских. У места приземления множество людей восторженно приветствовали воздухоплавателей.

День рождения диктора Юрия Левитана

Он родился 2 октября 1914 года во Владимире, его отец работал портным, а мать была домохозяйкой. Левитан мечтал стать артистом и пробовал поступить в кинотехникум в Москве, но его не приняли. В городе ему на глаза попалось объявление о наборе в группу радиодикторов.

Четкая дикция и магический тембр голоса юного Левитана произвели впечатление на приемную комиссию. Его зачислили в группу стажеров Радиокомитета.

Однажды его услышал Иосиф Сталин. Он пожелал, чтобы по радио текст его доклада на открывающемся XVII съезде партии прочитал именно Левитан.

Диктор читал доклад главы СССР 4 часа и за это время не сделал ни одной ошибки, а также не запнулся. На следующий день 19-летний юноша стал главным диктором страны и официальным голосом Кремля.

22 июня 1941 года Левитан произнес сообщение о начале Великой Отечественной войны. Он также стал постоянным «голосом» Советского информбюро. А 9 мая 1945 года он объявил о капитуляции фашистов и Победе СССР.

Народный артист СССР и заслуженный артист РСФСР Левитан был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, «Знак Почета» и медалями.

Он похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Именины

Именины в этот день отмечают Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим и Федор.