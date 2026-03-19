2 млн на благо семьи: муж взял кредит на проституток, но долг разделил с женой

Красноярец взял в кредит 2 млн на эскортниц, а траты решил разделить с женой

Мужчина из Красноярска взял в кредит 2,6 млн рублей и потратил на услуги эскортниц более 2 млн. Во время развода он попросил суд разделить 50% долгов с супругой, поскольку деньги уходили «на благо семьи», сообщает Baza .

Вадим и Мария были женаты несколько лет. В браке у них родились двое детей. Однажды пара подала на развод и начала раздел имущества. Во время суда Вадим заявил исковые требования о том, чтобы разделить нажитые в браке кредиты.

Мужчина аргументировал свою позицию тем, что брал кредиты и тратил их на семью. Следовательно, во время развода необходимо закрывать долги совместно. Суммарно мужчина занял у банков 2,6 млн рублей.

По словам Марии, деньги эти на семью мужчина не тратил. На чуть более 200 тыс. они и правда поехали в Таиланд. Но куда были потрачены остальные 2,2 млн, мужчина не знает.

Мария начала искать, куда Вадим тратил средства. В смартфоне супруга она нашла улику.

Выяснилось, что Вадим тратил много денег на услуги эскортниц. За одно «посещение» отдавал от 40 до 60 тыс. рублей. Деньги зачастую отправлял с карты на карту.

Мария обнаружила большое количество переписок мужа с проститутками. В них оговаривались и стоимость, и другие детали встреч. Суду предстоит определить, куда направлялись средства из кредитов, а также кто должен их вернуть.

