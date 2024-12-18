181 собаку зарегистрировали в ветеринарной клинике Истры с начала года

С начала года Истринская ветеринарная клиника официально зарегистрировала 181 собаку, сообщает пресс-служба администрации округа.

С сентября 2023 года регистрация собак на территории Московской области является обязательной. Процедура предусматривает присвоение животному идентификационного номера и внесение подробной информации о нем (включая фото «анфас морды») и его владельце в электронную систему учета КАС «Ветеринария».

Регистрацию необходимо проводить в течение 14 календарных дней со дня достижения животным 3-месячного возраста. Наличие чипа является обязательным условием для регистрации собак.

В городском округе Истра среди зарегистрированных собак большинство — беспородные, но есть также немецкие овчарки, стаффордширские терьеры, а также мопсы, йоркширские терьеры. Но, на самом деле, не важно, какой породы собака, главное ответственный подход к ее содержанию, считают ветеринары. Владельцы питомцев их не только чипируют, регистрируют, но и вакцинируют.

К кошкам нет обязательного требования пройти регистрацию, но те, кто желает своим любимцам официального статуса и здоровья, приводят их в ветеринарию.

Кстати, в этом году врачами Истринской ветклиники вакцинировано 2 210 собак и 1 720 кошек. Среди пушистиков основная доля приходится на беспородных, но встречаются и породистые: мейн-куны, сибирские и британцы.

А еще доктора ветеринарной медицины привили в этом году приведенных енотов (4 особи) и одну лисицу.

Граждан региона просят регистрировать и прививать своих животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.