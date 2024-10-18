18 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День галстука, Всемирный день конфет, День восстановления независимости Азербайджана и День Рогатого бога Британии.

День галстука

У этого праздника нет официального статуса, но его отмечают все больше людей на планете. Считается, что аксессуар вошел в моду еще во времена французского короля Людовика XIII. Некоторые историки утверждают, что галстук появился от шейных платков и присутствовал в культуре намного раньше.

Праздник активно отмечают в социальных сетях — проводят различные викторины, конкурсы и мастер-классы по завязыванию галстучных узлов. Самый дорогой галстук сегодня украшен бриллиантами и стоит 250 тысяч долларов. Также в Хорватии в 2014 году создали необычный галстук, который может менять цвет.

Всемирный день конфет

Эта дата посвящена всем любителям сладкого, а еще тем, кто имеет непосредственное отношение к процессу создания лакомств. Считается, что первые конфеты появились совершенно случайно в Древнем Египте, когда в одной таре смешались опрокинутые орехи, инжир и мед. А арабы стали первым народом, который использовать сахар при производстве конфет.

В XX веке началось массовое производство знаменитых сладостей. День конфет отмечают компании-производители, кондитеры, владельцы товарных знаков и просто сладкоежки. В этот праздник проходят карнавалы, фестивали, мастер-классы и выставки.

День восстановления независимости Азербайджана

В этот день в 1991 году был принят акт о государственной независимости Азербайджана от СССР. Этот документ учредил основы политического, государственного и экономического устройства республики.

С тех пор Азербайджан стал независимым государством. В этот день по всей республике проходят народные гуляния и праздничные мероприятия.

День Рогатого бога Британии

Это древний языческий праздник, посвященный лесному божеству, которое отвечало за плодородие животных и растений. В Уэльсе его называли Ато, в Виндзорском лесу — Эрн-Охотник, а иногда давали ему имя Цернунн. На всех изображениях у него одна отличительная черта — оленьи рога.

Местные считают, что этот бог до сих пор живет в окрестностях Виндзорского леса. В некоторых местах Британии до сих пор отмечают этот языческий праздник.

Именины

Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.