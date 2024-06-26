17-миллионный гость посетил выставку-форум «Россия»

26 июня на Международной выставке-форуме «Россия» встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов, который приехал в столицу из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми: шестилетним Андреем и девятилетним Иваном, сообщает пресс-служба выставки.

По словам Егора, для него это стало большим сюрпризом.

«Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить со всей семьей, посмотреть какая у нас большая и великая страна», — добавил он.

Гостям вручили подарки от выставки и правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке они получили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область, организованное АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области».