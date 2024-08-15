15 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с профессиональным праздником можно поздравить археологов и авиастроителей. Также поклонники рок-музыки отмечают День памяти Виктора Цоя.

День археолога

В России этот праздник не является официальным.

По легенде, праздник появился в результате шутки. Во время экспедиции студенты-археологи решили устроить праздник и придумали повод — в честь дня рождения коня Александра Македонского Буцефала. Они так получили для себя выходной. Со временем причину праздника забыли, и его стали называть Днем археолога.

В честь праздника проводят посвящения в археологи для тех, кто участвует в экспедициях впервые. Кроме того, в музеях обычно проводят археологические выставки, приуроченные к этому дню.

День авиастроителя

Авиастроение — важная отрасль промышленности, особенно для оборонного комплекса. Праздник является профессиональным для всех, кто создает, разрабатывает, проектирует и строит самолеты, авиационное оборудование, взлетно-посадочные устройства.

Он был учрежден в 1956 году в СССР и начал отмечаться ежегодно 15 августа. В годы ВОВ потребовался массовый выпуск военных самолетов, поэтому данная отрасль резко приобрела популярность.

День авиастроителя не считается официальным. В этот день награждают лучших по профессии, проводятся различные мероприятия и выставки.

Праздник сладких огурцов

В Сети нет сведений, кто и когда придумал праздник. Но в этот день нужно есть свежие огурчики, желательно с медом или сахаром. Праздник сладких огурцов широко отмечается в областях, где сельское хозяйство и огородничество издревле являлась занятием коренного населения.

Из огурца можно приготовить разные десерты, это может быть мороженое, сорбет, желе, конфеты или варенье.

А в Иране огурец считается фруктом — его подают на стол вместе со сладостями на десерт.

Годовщина открытия Петергофа

15 августа 1723 года была торжественно открыта летняя резиденция русских императоров — Петергоф. В 1726 году он получил статус города, в 1849 году — уездного города.

Во времена Петра I у Петергофа было стратегическое значение — через него проходила дорога к Ораниенбауму и по паромной переправе в Кронштадт. Во время строительства в Петергофе была специальная мастерская по обработке мрамора.

В годы Великой Отечественной войны Петергоф сильно пострадал. После окончания войны все памятники дворцово-паркового комплекса восстановили.

День памяти Виктора Цоя

Виктор Цой — музыкант, автор и исполнитель известных песен. Он вошел в историю советского кинематографа и мира музыка как символ перестройки.

Самый популярный рок-музыкант и участник группы «Кино» 34 года назад погиб в автокатастрофе, когда его машина столкнулась с автобусом по дороге с рыбалки в Ригу.

Именно в этот день 15 августа в разных городах страны проходят памятные мероприятия, посвященные Цою, устраиваются фестивали, митинги, авторские музыкальные вечера.

Степан Сеновал

В этот день православные христиане вспоминают святого Стефана, который был первым христианским мучеником, происходившим из еврейской диаспоры. Считалось, что он и шесть других единоверцев были избраны апостолами в диаконы для поддержания порядка и справедливости.

На Руси этот день прозвали Степаном Сеновалом — завершали сенокос. В этот день всей семьей собирали цветы и травы, плели Степанов венок.

Кроме того, было принято особо обхаживать лошадей. После купания коня приводили к лесному ключу, бросали в воду мелкую серебряную монету, а потом давали животному воды из шапки, куда тоже клали монету. Затем монету доставали из шапки и клали в тайне ото всех в конюшне под яслями — до следующего года. Верили, что благодаря этому лошади становятся покладистыми. Сама монета, применяемая в обряде, переходила от отца к сыну.

Именины

Именины 15 августа отмечают Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас и Федор.