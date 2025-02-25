1,4 млрд рублей и люксовые вещи Алексея Блиновского арестовал суд

Суд арестовал 1,4 млрд рублей, которые были на счетах у мужа «Королевы марафонов» Алексея Блиновского. Также были заморожены доли участия в восьми компаниях, ружье для охоты, мотоцикл, гидроциклы и иные предметы роскоши, сообщает Mash .

Так, суд арестовал 100% долей Алексея в компаниях «Алмаз», «Океан молодости». Помимо этого, Блиновский лишился 80% доли в компаниях «Рыбная история» и «Праймфуд».

Еще суд арестовал 50% долей мужа «Королевы марафонов» в обществах с ограниченной ответственностью «Оливия групп», «Три кошки», «Подари мечту». Также заморожен пай Блиновского в закрытом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «РСХБ-Фонд Золото».

Еще суд наложил арест на транспортные средства — мотоцикл Harley-Davidson за 4 млн рублей, УАЗ-буханку, семь прицепов за 2 млн, вездеход-амфибию Sherp за примерно 10 млн руб, аэролодку «Фантом» за 7 млн, два гидроцикла BRP Sea-Doo RXP X300 за около 6 млн рублей и два охотничьих ружья общей стоимостью около 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская не сможет погасить 1 млрд долга своим арестованным имуществом. Это стало известно после того, как суд арестовал принадлежащие женщине автомобили Bentley и Lamborghini.