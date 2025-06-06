13 выпускников округа Коломна получили 100 баллов на ЕГЭ

13 выпускников городского округа Коломна получили 100 баллов на ЕГЭ. Девять ребят добились высшей оценки по химии, еще четыре — по литературе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Химию на 100 баллов сдали Полина Ечкова из гимназии № 2 «Квантор», Светлана Киселева из школы № 3, Марьям Гаджиметова из гимназии № 8, Екатерина Орлова и Егор Носков из гимназии № 9, Полина Бердянова из школы № 14, Вадим Хрулев из школы № 15, Софья Булатова из школы № 17 и Максим Антонов из Пановской школы.

По литературе стобалльниками стали Елена Козырева из гимназии № 2 «Квантор», София Быкова из гимназии № 9, Надежда Пальмова из школы № 12 и София Иванова из школы № 15.

«Ребята, я искренне поздравляю вас всех с таким выдающимся достижением! Ваш успех — это результат упорства, целеустремленности и любви к науке. Пусть этот триумф станет началом вашего пути к новым вершинам, достижениям и победам», — сказал глава округа Александр Гречищев.

В этом году в числе выпускников примерно 1 тыс. 11-классников и около 2,5 тыс. учеников девятых классов. Самыми востребованными предметам на ЕГЭ стали обществознание и информатика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.