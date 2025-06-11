13-летний нижегородец стал участником интеллектуального шоу «Умнее всех»

сегодня в 16:47

Школьник из Нижнего Новгорода примет участие в 4 сезоне шоу «Умнее всех»

Юный житель Нижнего Новгорода — тринадцатилетний Александр Пертак — примет участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех», сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу телеканала «Пятница».

«Умнее всех» — это интеллектуальная телевизионная викторина, в которой дети, демонстрируя выдающиеся умственные способности, преодолевают серию интеллектуальных испытаний. Они состоят из четырех этапов. Дети зарабатывают очки, которые впоследствии обмениваются на реальные деньги.

В 12 выпуске четвертого сезона школьник из Нижнего Новгорода снова попытается стать умнее всех.

Александр проявляет интерес к литературе, программированию и мечтает о карьере детского писателя.