13 бойцов лиги Hardcore FC уволили со скандалом и кинули на зарплату

13 экс-сотрудников московской спортивной организации Hardcore FC обвинили руководство в невыплате зарплаты и намерены обратиться в суд. Каждому сотруднику, которых уволили со скандалом, должны около 80 тыс. рублей, сообщает Mash .

По словам бойцов, при увольнении им пообещали все выплатить. Затем перевели на карту незначительную сумму и стали «кормить завтраками». В настоящее время же их игнорируют. Общая сумма задолженности перед экс-сотрудниками составляет около 1 млн рублей.

Все пострадавшие заключали контракты с ООО «Боксинг Интертейнмент». Гендиректором компании выступает бывший продавец запчастей Дмитрий Новосельцев, а владельцами — хозяин фитнес-клубов Максим Каганов и Юрий Сульянов, отец промоутера и основателя лиги Анатолия Сульянова.

Экс-сотрудники рассказали, что руководство лиги относилось к ним жестко и несправедливо. Бойцов заставляли работать в выходные и после окончания рабочего дня. Некоторые не выдерживали и уходили сами, а некоторых настойчиво просили написать заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее телефонные мошенники вынудили 60-летнюю жительницу Тольятти перевести более 120 млн рублей со счетов компании, в которой работала женщина.