Жительница Тольятти отправила мошенникам более 120 млн рублей со счетов компании

Телефонные мошенники вынудили 60-летнюю жительницу Тольятти перевести более 120 млн рублей со счетов компании, в которой работала женщина, и покинуть город по программе защиты свидетелей, сообщает Baza .

Инцидент произошел 11 февраля. Сын Натальи сразу почувствовал неладное, когда мать сообщила ему о своем отъезде в командировку. Это было странно, ведь женщина обычно делилась своими планами. Также она никогда не ездила в командировки.

После отправки сообщения женщина перестала отвечать на звонки, а дома ее не оказалось. Сын обратился в полицию и организацию «Лиза Алерт». На следующий день стало известно, что Наталья купила билеты в Сызрань — Пермь. Мужчина отправился в Сызрань и обнаружил мать в поезде.

Оказалось, что женщина стала жертвой мошенников. Им удалось получить доступ к ее аккаунту через схему с «Госуслугами». Неизвестные получили код из СМС и начали действовать. В Пермь Наталью отправили по программе защиты свидетелей.

Сын подозревает, что в Перми аферисты могли заставить пострадавшую совершить поджог. Из-за шока от произошедшего Наталья не помнит всех деталей. Она перевела мошенникам 121 млн рублей, среди которых все личные сбережения и деньги компании, где она работала.

Ранее телефонные мошенники вынудили 15-летнего московского подростка перевести свыше 1,9 млн рублей с банковского счета отца.