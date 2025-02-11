В Москве мошенники развели 15-летнего школьника почти на 2 млн рублей

Телефонные мошенники вынудили 15-летнего московского подростка перевести свыше 1,9 млн рублей с банковского счета отца. Неизвестные угрожали, что в противном случае отправят отца в тюрьму, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел 5 февраля в Пресненском районе. Неизвестный связался со школьником и заявил, что его отец якобы перечислил деньги на Украину, поэтому ему светит тюремный срок за госизмену.

В качестве доказательства аферист прислал фотографию документа, подтверждающего незаконный перевод. Мужчина пообещал помочь избежать проблем, но для этого ему был нужен доступ к телефону отца.

Также для убедительности были организованы видеозвонки, в которых участвовали лжесотрудники полиции или прокуратуры. Это окончательно убедило подростка в необходимости решить проблему предложенными методами.

Под контролем мошенников школьник перевел им деньги с банковской карты отца. Общая сумма ущерба составила более 1,9 млн рублей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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