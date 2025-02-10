Сына гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова развели на 65 млн рублей

Телефонные мошенники развели сына гендиректора «Газпром-медиа» и экс-главы Роскомнадзора (РКН) Александра Жарова на 65 млн рублей. В полицию обратился сотрудник ломбарда, в который 20-летний Николай Жаров принес 16 пар дорогих часов, сообщает Baza .

Впервые мошенники связались с второкурсником Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова 8 февраля. Аферисты, выдавая себя за сотрудников «Мегафона», применили распространенную схему с «продлением договора на сим-карту».

Николай назвал код из СМС-сообщения, после чего злоумышленники получили доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги» и продолжили обман. По их указанию Николай собрал дома 49 млн рублей, 36 тыс. долларов и 133 тыс. евро наличными, а затем передал деньги курьеру.

На этом мошенники не остановились и переключились на ювелирные изделия. Они вынудили Николая забрать из дома все дорогие часы, отнести их в ломбард и оформить их как лом, а полученные деньги передать курьеру.

Благодаря внимательности работницы ломбарда удалось сохранить коллекцию часов семьи Жаровых. Николай пытался продать часы без документов, но девушка заподозрила неладное и вызвала полицию.

Ранее украинские мошенники на 50 млн рублей развели дочь депутата Госдумы РФ Ольги Красильниковой.