Дочь депутата развели на сейф с наличкой, пригрозив посадить за донаты ВСУ

Дочь депутата Госдумы Ольги Красильниковой Анну обманули украинские мошенники на 50 млн рублей, утверждает Mash . По его данным, аферисты запугали девушку «уголовным преследованием» за то, что она якобы спонсировала ВСУ.

В конце января дочери парламентария позвонил аноним. Он начал действовать по классической мошеннической схеме, рассказывая про попытку неизвестных «украсть ее деньги», «взломанный аккаунт на „Госуслугах“» и прочее.

Сутки спустя с ней связался другой аферист, назвавший себя «сотрудником ФСБ». Он также грозил депутатской дочери уголовным делом за «донаты для ВСУ», которые она якобы отправляла.

Девушка попалась на уловку мошенников и опустошила домашний сейф с ювелирными украшениями и наличными. Она отдала все ценности посыльной мошенников, которую позже задержали.