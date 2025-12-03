120-летняя жительница Чечни имеет 20 внуков и 48 правнуков

В Чечне живет самая пожилая жительница России. В возрасте 120 лет Яха Хащагова имеет шестерых детей, 20 внуков и 48 правнуков. Долголетие в семье женщины передается по наследству: ее мать скончалась на 117-м году жизни, сообщает РИА Новости .

«Несмотря на все трудности, самая пожилая жительница России Яха смогла вырастить шестерых детей. Два сына получили высшее образование, закончили вузы с красным дипломом. Этот успех стал для Яхи большой гордостью и подтверждением того, что ее усилия не были напрасны», — заявили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по республике.

Долгожительница рассказала, что благодарна судьбе за хорошие и плохие моменты в жизни. В настоящее время жительница Чечни окружена вниманием и заботой своих детей, внуков и правнуков.

В копии паспорта Хащяговой указана дата рождения 10 сентября 1905 года. Большую часть жизни женщина провела в Ростовской области, а в Чечню переехала лишь 10 лет назад. Вместе с мужем Яха работала в сфере сельского хозяйства, а на пенсию вышла в 1987 году.

Ранее стало известно, что в Ярославле скончалась старейшая жительница России Клавдия Гадючкина. Ей было 114 лет. Женщина пережила революцию, мировые войны и становление нового государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.