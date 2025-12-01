Старейшая жительница России Клавдия Гадючкина умерла в возрасте 114 лет

В Ярославле скончалась старейшая жительница России Клавдия Гадючкина. Ей было 114 лет. Женщина пережила революцию, мировые войны и становление нового государства, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале .

Гадючкина была абсолютной рекордсменкой по продолжительности жизни в России. В метрических книгах указана ее дата рождения — 5 декабря 1910 года. До своего юбилея женщина не дожила всего несколько дней.

Официально она вошла в пятерку старейших людей мира. Клавдия Михайловна пережила ключевые исторические события ХХ и ХХI веков. Трудовой путь она начала в 15 лет прядильщицей на фабрике «Красный перевал». За 40 лет она выросла до помощницы мастера.

«Для нас она была не просто рекордсменом — она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны. Вечная память», — написал Евраев.

Ранее в возрасте 104 лет скончалась блокадница Нина Сахарнова, которая вместе с внучкой вела популярный блог в TikTok. Ее похоронят на Большеохтинском кладбище.

