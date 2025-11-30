104-летнюю блокадницу из TikTok похоронят на Большеохтинском кладбище

Блокадницу Нину Сахарнову, которая вместе с внучкой вела популярный блог в TikTok, похоронят на Большеохтинском кладбище. Женщина скончалась в больнице 29 ноября в возрасте 104 лет, сообщает «Фонтанка.ру» .

Нина Георгиевна перед смертью выбрала место своего захоронения. Могила блокадницы будет расположена рядом с могилой ее матери. Отец женщины скончался еще во время блокады, его похоронили в неизвестном месте.

Сахарнова прославилась как блогер в 99 лет. Внучка предложила ей вместе снимать видеоролики. Пенсионерка участвовала в трендах, танцевала и отвечала на вопросы пользователей. Например, ее спрашивали: «А вам правда так много лет?», «Как дожить до 100 лет?».

В военные годы Нина Георгиевна ухаживала за больной матерью. Снятие блокады Ленинграда они отметили праздничным ужином: на столе были глицерин для сладости, вода и кусочек хлеба. Мать Нины Георгиевны скончалась в июне 1945 года, спустя месяц после завершения Великой Отечественной войны.

Сама блокадница умерла в возрасте 104 лет. Прощание с ней пройдет в крематории на Шафировском пр., 12, в среду, 3 декабря.

