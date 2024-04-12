12 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

12 апреля в разных странах отмечают Международный день авиации и космонавтики. Также в этот день отмечают Международный день хомяка и Международный день полетa человекa в космoc

Международный день авиации и космонавтики

Сегодня отмечают День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.

В России этот день был учрежден 9 апреля 1962 года и установлен указом президиума Верховного Совета СССР. Международный статус день получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.

12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.

Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества.

Этот праздник отмечается на международном уровне. Он создан, чтобы напоминать, какой важный вклад космической науки и техники сделали люди.

Международный день хомяка

В этот день отмечается Международный день хомяка. Это праздник для любителей милых и пушистых зверьков. 12 апреля хомячков принято угощать их любимой пищей, а также уделять животным внимание.

Хомяки — это подсемейство грызунов. Этих зверьков любят заводить не только в России, но и в США, а также в странах Западной Европы.

Самый крупный среди подсемейства — обыкновенный хомяк. Вес взрослой особи может достигать 400 грамм. Самый маленький — хомяк Роборовского. Его вес составляет всего лишь 10 грамм, а длина тела — 4-5 см.

Всемирный день осознанных сновидений

12 апреля также отмечается День осознанных снов. Осознанные сновидения снятся многим людям, но не все знают, что таким образом наш мозг отражает ситуацию реального время, воспоминания, стрессы или заботы. Иногда в осознанных снах можно получить ответы на волнующие вопросы.

Экспериментальное подтверждение того, что мозг может контролировать фантасмагорическую реальность в виде осознанного сновидения, получил в 1975 году парапсихолог Кейт Хирн из Великобритании.

Осознанные сновидения могут быть одним из способов лечения психических заболеваний, фобий и расстройств.

Именины

В этот день именины отмечают Захар и Иван.