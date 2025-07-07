Более 20 пешеходных дорожек обустроили в Балашихе

В городском округе Балашиха продолжается обустройство пешеходных дорожек. Они создаются в округе с целью обеспечения безопасности и комфортного подхода жителей к домам, а также объектам транспортной и социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В настоящий момент мы обустроили 23 пешеходных дорожки, еще 16 сделаем до конца лета. В округе эта работа проводится системно — из года в год совместно с нашими жителями мы определяем адреса, где необходимы новые тротуары», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Завершено обустройство тротуаров в:

деревне Федурново, а также по 19 адресам в микрорайоне Железнодорожный:

ул. Новая, д. 17 (вдоль гимназии № 1);

ул. Пионерская, д. 14, уч. 1;

ул. Пионерская, д. 14, уч. 2;

ул. Пионерская, д. 14, уч. 3;

ул. Пионерская, д. 14, уч. 4;

ул. Пионерская, д. 14, уч. 5;

ул. Пионерская, д. 14, уч. 6;

ул. Пионерская, от спортшколы «Орион» до ледовой арены «Орион-Технопул»;

ул. Пролетарская, д. 46;

ул. Саввинское шоссе, д. 2, уч. 1;

ул. Саввинское шоссе, д. 2, уч. 2;

ул. Саввинское шоссе, д. 2, уч. 3;

ул. Саввинское шоссе, д. 2, уч. 4;

ул. Саввинское шоссе, уч. 1;

ул. Саввинское шоссе, уч. 2;

ул. Саввинское шоссе, уч. 3;

ул. Саввинское шоссе, уч. 4;

ул. Саввинское шоссе, уч. 5;

ул. Юбилейная к детсаду № 15.

И по трем адресам в микрорайоне Саввино:

ул. 1 Мая от д. 11 до ДК «Саввино», уч. 1;

ул. 1 Мая от д. 11 до ДК «Саввино», уч. 2;

ул. Безымянная (техцентр Автопилот).

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.