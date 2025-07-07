Более 20 пешеходных дорожек обустроили в Балашихе
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
В городском округе Балашиха продолжается обустройство пешеходных дорожек. Они создаются в округе с целью обеспечения безопасности и комфортного подхода жителей к домам, а также объектам транспортной и социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«В настоящий момент мы обустроили 23 пешеходных дорожки, еще 16 сделаем до конца лета. В округе эта работа проводится системно — из года в год совместно с нашими жителями мы определяем адреса, где необходимы новые тротуары», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.
Завершено обустройство тротуаров в:
- деревне Федурново, а также по 19 адресам в микрорайоне Железнодорожный:
- ул. Новая, д. 17 (вдоль гимназии № 1);
- ул. Пионерская, д. 14, уч. 1;
- ул. Пионерская, д. 14, уч. 2;
- ул. Пионерская, д. 14, уч. 3;
- ул. Пионерская, д. 14, уч. 4;
- ул. Пионерская, д. 14, уч. 5;
- ул. Пионерская, д. 14, уч. 6;
- ул. Пионерская, от спортшколы «Орион» до ледовой арены «Орион-Технопул»;
- ул. Пролетарская, д. 46;
- ул. Саввинское шоссе, д. 2, уч. 1;
- ул. Саввинское шоссе, д. 2, уч. 2;
- ул. Саввинское шоссе, д. 2, уч. 3;
- ул. Саввинское шоссе, д. 2, уч. 4;
- ул. Саввинское шоссе, уч. 1;
- ул. Саввинское шоссе, уч. 2;
- ул. Саввинское шоссе, уч. 3;
- ул. Саввинское шоссе, уч. 4;
- ул. Саввинское шоссе, уч. 5;
- ул. Юбилейная к детсаду № 15.
И по трем адресам в микрорайоне Саввино:
- ул. 1 Мая от д. 11 до ДК «Саввино», уч. 1;
- ул. 1 Мая от д. 11 до ДК «Саввино», уч. 2;
- ул. Безымянная (техцентр Автопилот).
Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.