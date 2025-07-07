Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники пишут потенциальным жертвам в популярных мессенджерах и представляются работниками военкоматов. Их цель — получить конфиденциальные данные и доступ к аккаунту на госуслугах. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Злоумышленники сообщают о необходимости оформить приписное свидетельство или уточнить личные данные. Для этого просят прислать код «электронной очереди» из СМС. На самом деле этот код предназначен для входа в аккаунт на Госуслугах. Получив его, мошенники берут контроль над ним и крадут персональные данные жертвы.

Органы государственной власти никогда не звонят гражданам в мессенджерах. Чтобы не стать жертвой мошенников, не передавайте личные данные и коды из СМС посторонним людям.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.