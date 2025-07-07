В Лобне обновили более 5 км дорожной разметки
Фото - © Администрация г.о. Лобня
В городском округе Лобня продолжается кампания по нанесению дорожной разметки. Уже обновлено более 5 км дорожной разметки, сообщает пресс-служба администрации округа.
На текущий момент работы завершены на девяти центральных улицах:
- ул. Новая,
- ул. Крупской,
- ул. Силикатная,
- ул. Кольцевая
- ул. 40 лет Октября,
- ул. Силикатная (участок до ул. Крупской),
- ул. Циолковского,
- ул. Западная,
- ул. Некрасова (участок до ул. Крупской).
Всего обновлено свыше 5 км линий разметки. Также в городе приведены в порядок более 50 пешеходных переходов. Особое внимание уделяется участкам с интенсивным движением.
Обновление дорожной инфраструктуры продолжится на других улицах города в соответствии с графиком.
Также в Лобне специалисты приступили к установке нового остановочного пункта на улице Батарейная. После завершения этих работ начнется ремонт тротуара вдоль Букинского шоссе.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.