В Лобне обновили более 5 км дорожной разметки

В городском округе Лобня продолжается кампания по нанесению дорожной разметки. Уже обновлено более 5 км дорожной разметки, сообщает пресс-служба администрации округа.

На текущий момент работы завершены на девяти центральных улицах:

ул. Новая,

ул. Крупской,

ул. Силикатная,

ул. Кольцевая

ул. 40 лет Октября,

ул. Силикатная (участок до ул. Крупской),

ул. Циолковского,

ул. Западная,

ул. Некрасова (участок до ул. Крупской).

Всего обновлено свыше 5 км линий разметки. Также в городе приведены в порядок более 50 пешеходных переходов. Особое внимание уделяется участкам с интенсивным движением.

Обновление дорожной инфраструктуры продолжится на других улицах города в соответствии с графиком.

Также в Лобне специалисты приступили к установке нового остановочного пункта на улице Батарейная. После завершения этих работ начнется ремонт тротуара вдоль Букинского шоссе.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.