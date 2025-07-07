Андрей Воробьев: наша стратегическая задача, чтобы качество услуг ЖКХ повышалось

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев отмечал, что обслуживание важных магистральных направлений в сфере ЖКХ ложится на плечи ресурсоснабжающих организаций.

«Обращает на себя внимание, что во многом успех всех важных для жизнедеятельности человека (слагаемых — ред.) — и школьника, и взрослого человека — безусловно ложится на плечи ресурсоснабжающих организаций. Если на муниципальном уровне ресурсоснабжающая организация хромает, если она вовремя не перебирает, не обслуживает, <…> своевременно не проводит мероприятие, то безусловно это вызывает раздражение (жителей — ред.)», — сказал Воробьев.