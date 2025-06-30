Воробьев акцентировал внимание на качественной работе ресурсоснабжающих компаний

«Обращает на себя внимание, что во многом успех всех важных для жизнедеятельности человека (слагаемых — ред.) — и школьника, и взрослого человека — безусловно ложится на плечи ресурсоснабжающих организаций. Если на муниципальном уровне ресурсоснабжающая организация хромает, если она вовремя не перебирает, не обслуживает <…> или управляющая компания, как у нас в Химках, <…> своевременно не проводит мероприятие, то безусловно это вызывает раздражение (жителей — ред.)», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор отмечал, что все стандарты качества воды в Московской области должны строго соблюдаться. Уже много лет в регионе идет работа в этом направлении.

«Вы знаете, что много лет мы продолжаем реализовывать программу и строительство ВЗУ и очищаем от железа, и соответственно меняем фильтры. Вся эта работа уже докладывалась. <…> И очень важно, чтобы каждая ресурсоснабжающая организация соблюдала все стандарты качества воды у нас», — подчеркнул Воробьев.