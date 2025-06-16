Воробьев: все стандарты качества воды в Подмосковье должны соблюдаться

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что все стандарты качества воды в Московской области должны строго соблюдаться. Уже много лет в регионе идет работа в этом направлении.

«Вы знаете, что много лет мы продолжаем реализовывать программу и строительство ВЗУ, и очищаем от железа, и, соответственно, меняем фильтры. Вся эта работа уже докладывалась. <…> И очень важно, чтобы каждая ресурсоснабжающая организация соблюдала все стандарты качества воды у нас», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Московской области заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.