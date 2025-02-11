11 тысяч человек хотят оставить «Светофор» в России

Россияне создали петицию против закрытия магазинов «Светофор», ее подписали 11 тысяч человек за три дня, сообщает Telegram-канал MSK1.RU .

«Это особенно важно в условиях роста цен, маленьких зарплат и пенсий. Сейчас „Светофор“ пытаются закрыть под сомнительными предлогами», — говорится в петиции.

Сторонники торговой сети утверждают, что там низкие цены на товары первой необходимости.

Проблемы у владельцев магазинов начались после проверок, в ходе которых обнаружили просроченные продукты и незарегистрированные юрлица.