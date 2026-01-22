106-летний долгожитель раскрыл рецепт вечной молодости: это доступно каждому

Житель американского штата Гавайи Джеймс Чоу, отметивший в январе свой 106-й день рождения, назвал физическую активность главным фактором долголетия. Свой праздник мужчина по традиции провел в тренажерном зале, сообщает «Царьград» со ссылкой на Hawaii News Now.

Жизненный путь Джеймса Чоу начался в 1920 году в Китае. В послевоенные годы он трудился на сахарных плантациях острова Мауи, а позже построил академическую карьеру, став профессором инженерного дела в Гавайском университете.

Интерес к активному образу жизни пришел к Чоу не сразу. Поворотным моментом стал выход на пенсию в 68 лет (в 1988 году), когда врачи диагностировали у него сахарный диабет. Вместо того чтобы смириться с болезнью, мужчина сделал выбор в пользу спорта. Регулярные визиты в тренажерный зал, которые продолжаются уже почти 40 лет, помогли ему не только стабилизировать состояние, но и сохранить бодрость духа.

Как признался Чоу, секреты его рациона и режима просты. По его словам, для «вечной молодости» нужно ежедневно заниматься физическими упражнениями, быть уверенным в пользе своего образа жизни и умеренно питаться. Основу рациона Чоу составляют рис, тофу и другие блюда традиционной китайской кухни.

Несмотря на солидную дату — 106 лет — Джеймс Чоу не планирует отказываться от физических нагрузок и продолжает заниматься спортом.

