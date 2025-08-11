105 лет исполнилось усадьбе «Абрамцево» в Сергиево-Посадском округе

Музей-усадьба «Абрамцево» уникальна не только своим живописным пейзажем и архитекторским многообразием, но и тем особым духом творчества, что витает здесь с середины XIX века, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Усадьба Аксакова, а потом семейства С. И. Мамонтова стала центром русского художественного возрождения: сюда стекались художники, поэты, скульпторы и ремесленники, объединённые идеей возрождения народных традиций.

11 августа 1920 года можно считать датой возникновения музея «Абрамцево». Именно в этот день был подписан документ, узаконивший усадьбу в новом статусе. Музею были выделены подъемные 30 тысяч рублей, по тем временам немалые деньги, и определено ежегодное содержание. Первоначальный штат сотрудников был всего три человека.

Архитектурный ансамбль Абрамцево поражает контрастами: от готической «Избушки на курьих ножках» до Церковки Спаса Нерукотворного. Здесь можно увидеть работы Виктора Васнецова, Ивана Крамского, Валентина Савиных, а также уникальные образцы керамики и ткачества знаменитой «Абрамцевской артели». Посидеть на камне, который отображен на знаменитой картине «Аленушка».

Прогуливаясь по тихим аллеям парка, ощущаешь, как живо переплетаются здесь искусство и природа. Усадебный дом XIX века хранит подлинные интерьеры и уникальную коллекцию графики и живописи, а современные выставочные залы представляют и новые проекты, продолжая вековую традицию объединения поколения мастеров.

Абрамцево уникально тем, что остается местом встречи разных эпох и художественных течений. Это пространство, где каждый может вдохновиться историей, прикоснуться к истокам русского художественного процесса и сам открыть для себя неожиданные грани национальной культуры.

Праздник «Усадебный калейдоскоп», приуроченный к 105-летию присвоения усадьбе «Абрамцево» статуса музея, состоится в субботу, 16 августа. С 11:00 усадьба будет наполнена творческими мастер-классами и пленэрами, в 12:00 состоится кураторская экскурсия по выставке «Русский стиль Елены Поленовой», о ее вкладе в развитие русского искусства и особенностях ее художественного стиля. А в 13:00, 14:00 и 15:00 можно будет попасть на обзорные экскурсии по усадебному парку. Сбор группы — у старого дуба, одного из символов парка.

Адрес: Сергиево-Посадский округ, село Абрамцево, ул. Музейная, 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.