100 тонн сыра планируют продать на площадках гастрофестиваля в Истре

На Сырном фестивале в Истре планируется реализовать не менее 100 тонн сыра этой молочной продукции, сообщил РИАМО сыровар Олег Сирота.

«Сырный фестиваль проходит уже в девятый раз, следующий год будет юбилейным», — сказал Сирота.

Фишкой 2024 года фермер назвал появление овечьих сыров, которых раньше в России не было.

«В 2024 году мы отмечаем 10-ю годовщину санкций. Главная черта этого фестиваля — обилие твердого сыра. 10 лет назад говорили, что в России не будет пармезанов, не будет твердых сыров. Мы видим на фестивале, что на каждой второй витрине есть супервыдержанные сыры на любой вкус, на любой кошелек. Можно приходить и пробовать», — добавил собеседник.

Сыровар объяснил появление указанных сыров тем, что фермерские хозяйства доросли до нужной планки и технологически, и финансово.

«Нужно построить хранилище, разложить продукцию, нужно выйти на определенное умение по производству сыров. Все эти составляющие сложились», — уточнил он.

Также бизнесмен обратил внимание, что на мероприятии появился хамон.

В фестивале участвуют порядка 300 фермеров из более чем 50 регионов России, в том числе, из Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. На мероприятии представлены около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. На фестиваль приехали и представители Республики Беларусь с новой линейкой гастрономической продукции и активными зонами для гостей.

Традиционно на гастрофестивале представлены сыры и молочная продукция из коровьего, овечьего и козьего молока, мясные и рыбные деликатесы, грибы, ягоды, мед и продукты пчеловодства, натуральные напитки, хлебобулочные изделия, травяные чаи и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что фестиваль проходит накануне 10-летия продовольственного эмбарго. За это время регион значительно продвинулся в производстве собственной продукции и заменил многие товары из-за границы.

«Каждый 5-й килограмм сыра в России производят в Подмосковье. Сейчас мы первые в стране по сыру», — сказал Воробьев.