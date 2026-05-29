100 млн руб для 100 победителей: итоги III сезона премии «Любимый малый бизнес»

В год 185-летия Сбера третий сезон премии «Любимый малый бизнес» собрал рекордное число предпринимателей — более 42,7 тыс. Победителями стали 1100 представителей малого бизнеса: 100 из них — лауреаты федерального этапа и 100 — регионального (по 100 от каждого региона-участника). Все лауреаты вносят вклад в экономическое развитие страны, предоставляют услуги и сервисы, которые высоко оценивают люди, и активно используют цифровые технологии в своей работе.

Самыми популярными номинациями у участников стали «Сервис и ремонт», «Ритейл: продукты питания», «Ресторанный бизнес», «Ритейл: товары для дома» и «Сельское хозяйство и животноводство». В топ-5 городов по количеству поданных заявок вошли Москва, Санкт-Петербург, Самара, Красноярск и Воронеж.

В марте и апреле для победителей из регионов прошла серия торжественных гала-ужинов, на которых им вручили статуэтки «Победитель регионального этапа», наклейки «Любимый малый бизнес» и подарки от Сбера и партнеров. Лучших на этом этапе помогал выбирать ИИ-помощник GigaChat — он проанализировал мотивационные сочинения участников.

Федеральную сотню определило экспертное жюри, которое состояло из лидеров индустрии. Каждый победитель федерального этапа получил 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 из них стали обладателями сертификатов на отдых на премиальном курорте «Мрия». Их имена назвали на торжественном финальном мероприятии 28 мая в «Лапино Холл» в Москве. Кроме 100 победителей федерального этапа, наградили четырех победителей в специальных номинациях: «Двойной триумф», «Переход из самозанятого в ИП», «Долгосрочные отношения со Сбером» и «Технологический прорыв», партнером которой выступила венчурная онлайн-платформа SberUnity. Узнать подробную информацию о победителях Премии и их истории успеха можно на сайте СберБизнес Live.

Директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед отметил, что премия выстроена на принципах прозрачности, объективной оценки и отраслевой экспертизы.

«Третий год подряд мы собираемся, чтобы донести главное: малый бизнес — это не просто бизнес-модель. Более 42 тыс. заявок — это истории, созданные среди нас и касающиеся каждого. Мы провели 11 церемоний награждений по всей стране — от Владивостока до Анапы, отметили 1100 победителей. Совсем скоро на счета 100 победителей федерального этапа поступит по одному миллиону рублей. Это знак признания и наша поддержка их дальнейшего развития. <…> Победителей определяли комплексно: 30% балла давала аналитика банка — обороты, кредиты, деловая активность. Остальные 70% сложились из отзывов, анализа мотивационных эссе с помощью ГигаЧат, опроса реальных клиентов компаний на онлайн-панели и решения более 70 отраслевых экспертов. Мы видим, что по сравнению с прошлым годом число участников выросло почти на 40%, а за два года — более чем в 2,5 раза. Это значит, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Меламед.

«Любимый малый бизнес» — ежегодная премия, учрежденная Сбером для поддержки малого бизнеса по всей России. Проводится с 2024 года. В первом сезоне заявки подали 17 тыс. предпринимателей, во втором — 31 тыс., в третьем — более 42,7 тыс.

Участники премии соревнуются в 10 отраслевых номинациях: гостиничный бизнес и туризм, индустрия красоты, индустрия моды и текстиля, ресторанный бизнес, ритейл (продукты питания), ритейл (товары для дома), сельское хозяйство и животноводство, сервис и ремонт, спорт (образование и развитие), торговля на маркетплейсах.