10 тысяч и повышение зарплаты: в Вологде поддержат педагогов и воспитателей

Глава Вологодской области Георгий Филимонов на областном педсовете 22 августа заявил, что каждый педагог и воспитатель региона ко Дню знаний получит единовременную выплату в 10 тысяч, сообщает «Бриф24».

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в 2026 году работников образования также ждет повышение зарплат на 10%:. Эта мера уже включена в план областного бюджета.

Ранее губернатор лично посетил три проблемных образовательных учреждения.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года изучение английского языка в 5–7 классах могут сократить до двух часов в неделю. В пояснительной записке к проекту приказа Минпросвещения РФ указано, что изменения нужны для оптимизации нагрузки и перераспределения учебного времени.