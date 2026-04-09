10 пар двойняшек появились на свет в Подольском родильном доме с начала года

За три месяца текущего года в Подольском роддоме появились на свет 706 детей. Мальчиков родилось больше — 366, а девочек — 340. Самый большой вес новорожденного за это время составил 4760 граммов.

Также в Подольском роддоме рассказали про имена, которыми назвали малышей. Самые распространенные — привычные многим Василиса, Варвара, Анастасия, Александр и Артем. Но есть и редкие имена, например Каталея.

В роддоме постоянно работают над повышением комфорта и безопасности для мамочек и малышей. Врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Густомесов рассказал, что в его отделении помогают недоношенным малышам, а также с проблемами дыхательной или сердечно-сосудистой системы.

В прошлом году за счет областных средств в отделение реанимации и интенсивной терапии, в родильные залы поступили открытые реанимационные системы для первичной помощи младенцам, аппараты ИВЛ и мобильные аппараты УЗИ.

«У нас есть и открытые реанимационные системы, и кувезы, где можно выхаживать ребенка на любом сроке. При необходимости используем ультразвуковое оборудование, приглашаем узких специалистов», — сказал врач.

Для рожениц оборудованы палаты для мягких родов с джакузи. В них обстановка приближена к домашней. В роддоме отметили, что мягкие роды сейчас одни из самых востребованных, как и партнерские роды.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.