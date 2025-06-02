10 новых лесопарков откроется в Московской области

В этом году на территории Подмосковья планируется открыть 10 новых лесопарков, сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Парки в лесу, которые мы открываем в этом году. В первую очередь это Балашиха — „Кучинский лес“, „Дубрава“ в Климовске, городской округ Пушкинский, город Красноармейск, „Банный лес“ — это также очень долгожданная территория, Коломна — „Парк 50-летия октября“, Истра — „Соколка“, Орехово-Зуевский — „Парковский лес“», — сказал Хайкин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Он добавил, что для жителей и гостей Подмосковья в этом году также откроются Пироговский лес в Мытищах, Томилинский лесопарк, «Лесная опушка» в Люберцах и «Новая Трехгорка» в Одинцове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание, что сейчас в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому их работа особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем, которая прозвучит сегодня, — мы расскажем, что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.