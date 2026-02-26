Жителям Омска показали, какие квартиры можно купить на «сиротский сертификат»

В Омской области детям-сиротам выдают жилищные сертификаты на сумму до 3,6 млн рублей. На начало 2026 года в очереди на жилье находились более 7,5 тысячи человек, сообщает gorod55.ru .

По данным регионального Минстроя, размер сертификата составляет 2 975 508 или 3 636 732 рубля — в зависимости от условий. Эти средства можно направить на покупку благоустроенного жилья в Омске и области.

На начало 2026 года в очереди на получение жилья числятся более 7500 детей-сирот, из них 6137 уже достигли совершеннолетия. Часть сирот получает квартиры в новых микрорайонах, в том числе в «Зеленой реке».

Претендент на сертификат должен иметь официальный доход не ниже МРОТ за последний год, не иметь долгов по налогам, судимостей, психических заболеваний и зависимостей. Заявление принимают в МФЦ, через Госуслуги или по почте.

Если стоимость квартиры ниже суммы сертификата, остаток не выплачивается. При покупке более дорогого жилья можно использовать маткапитал или ипотеку. Средства перечисляют напрямую продавцу или банку. В течение трех лет квартиру нельзя продать, сдать в аренду или передать в залог.

