Жителям Ивантеевки рассказали о сроках переселения из аварийного фонда

В Ивантеевке состоялась встреча представителей администрации округа Пушкинский с жителями многоквартирных домов № 43, 45, 45А по улице Первомайской, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Директор МКУ «УКС» Людмила Конопатченкова и начальник управления архитектуры и градостроительства Ирина Андросова вместе с представителем застройщика ООО «СЗ ПРОФИ-ИНВЕСТСТРОЙ» обсудили с гражданами волнующие их вопросы. В первую очередь, это тема сроков и условий переселения.

Очередность расселения и сноса жилых домов, попавших в программу комплексного развития территории, соответствует графику. Предельный срок реализации программы — не позднее 2033 года. Кроме возведения жилого фонда, на территории будут построены 5 детских садов и 3 школы.

Общая площадь жилой застройки составит 83,7 га. Сюда включены следующие несмежные территории: ул. Заводская, ул. Первомайская, ул. Вокзальная, ул. Смурякова, ул. Школьная, ул. Коминтерна и Студенческий проезд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.