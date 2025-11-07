Жителям двух аварийных домов в Шатуре рассказали о способах улучшения жилищных условий

6 ноября состоялась встреча представителей администрации городского округа Шатура с жителями домов № 6 и № 9 по Клубному переулку в Шатуре. Поводом стало обсуждение вопросов, связанных с переселением граждан из аварийного жилого фонда, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

О текущем статусе программы, прогнозируемых сроках и последовательности этапов переселения рассказала начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова. Она отметила, что в ближайшее время жильцов двух аварийных домов по Клубному переулку будут ждать специалисты администрации по адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, 3, каб.23.

«При себе необходимо иметь пакет документов на квартиру. Семьям будет предложено несколько вариантов расселения в зависимости от формы собственности их жилья», — добавила Любовь Жукова.

Во встрече приняли участие депутаты Совета депутатов. Подробно на вопросы жильцов ответил Василий Логинов. Также были приняты к рассмотрению личные обращения граждан, касающиеся их жилищных проблем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.