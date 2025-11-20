Жители Шатуры обживают новые квартиры, переехав из аварийных домов

Осенью новоселье справила семья Гладышевых. Они были одними из первых, кто въехал в дом № 23 по ул. Школьной, построенный по программе «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья», сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Ранее им приходилось ютиться в блочном доме с деревянными перекрытиями, расположенном на пр. Ильича. По словам хозяйки Анны Гладышевой, в благоустроенную квартиру в новой семиэтажке они перебрались, не раздумывая, как только получили ключи.

Пока супруг находится в зоне проведения СВО, Анна наводит уют в новом жилье.

«Довольна всем. Здесь сухо, светло. Наш старый дом на пр. Ильича, 10, был аварийный страшно: проблемы с канализацией, ветхие трубы, сырость, влажность. Не описать. Как только дали ключи, на следующий день мы стали переезжать», — поделилась новоселка.

Дочь Гладышевых, хотя и проживает в другом городе, помогает обживать новое пространство. Места в квартире достаточно для воплощения различных дизайнерских идей. Радует хозяев и балкон, которого у них до переезда не было.

«Трехкомнатная квартира-распашонка поначалу испугала. Увидела зал в 30 метров и растерялась: а что я сюда поставлю? Из старой квартиры мы не брали ничего. Все покупали новое. Сейчас я не хочу с ней расставаться. Я уже влюбилась в эту квартиру», — рассказала Анна Гладышева.

Микрорайон, где расположена новостройка, продолжает застраиваться. Новые многоквартирные дома также предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Поэтому Гладышевы уверены, что вскоре вновь станут жить по соседству со своими знакомыми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.