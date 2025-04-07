Жители Петербурга смогут повлиять на планы по строительству в городе

Петербуржцев приглашают к участию в обсуждениях плана строительства в городе

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга предлагает местным жителям внести свои идеи в план по застройке города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным ведомства, генплан сейчас предусматривает функциональное использование территории Северной столицы. В ближайшее время установят новые градостроительные регламенты.

«Это позволит развивать такие значимые проекты, как туристический кластер „Санкт-Петербург марина“, создавать смысловые центры научного, технического, учебного развития, среди которых — ИТМО Хайпарк, Университетский комплекс СПбГУ, инновационный научно-технологический центр „Невская дельта“ и „Технополис Политех“», — сообщили в комитете.

С 9 по 15 апреля каждый житель города сможет принять участие в общественных обсуждениях по проекту изменений правил. Это можно сделать на сайте комитета по градостроительству и архитектуре или на стенде в его здании.