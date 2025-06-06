Жителей ЖК «Столичный» Балашихи 7 июня ждут на первые летние мероприятия

7 июня жителей ЖК «Столичный» приглашают на первую летнюю активность, организованную компанией «Главстрой Регионы» совместно с «Соседским центром». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

На площадке у дома №8 на ул. Безымянной в 10 утра начнется занятие по Зумбе, а в 11:00 пройдет мастер-класс по флористике.

Зумба — это танцевальные тренировки на все группы мышц под зажигательные треки. Вы танцуете, используя простой набор движений и связок. При этом вам не нужно иметь опыта или навыков ни в спорте, ни в танцах, не нужно заучивать движения для того, чтобы заниматься.

Мастер-класс по флористике из сухоцветов подготовлен для взрослых любителей творчества. Вы окунетесь в процесс создания своего букета, который придаст уют вашему дому на очень долгое время. Особых навыков не требуется, необходимо лишь только вдохновение! Все материалы предоставляются организатором.

Предварительная запить обязательна. Узнать подробности и записаться на мероприятия можно здесь.

ЖК «Столичный» городского округа Балашиха расположен в окружении Саввинских прудов и Пестовского парка, которые вместе с благоустроенной территорией комплекса образуют единый ландшафтно-парковый ансамбль. В «Столичном» построены 6 детских садов, 3 школы, поликлиника на 670 посещений в смену, а также спортивные и игровые площадки для детей и взрослых.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.